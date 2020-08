Louane, Vianney, Julien Doré... Ces artistes qui ont fait leur grand retour en 2020 !

L'année 2020 aura été riche en émotions. Du moins, jusque-là. Touché de plein fouet par la crise sanitaire, le secteur de la musique a du s'adapter à une toute nouvelle organisation. Si, pour le moment, les concerts ne semblent pas prêt de recommencer, certains artistes ont tout de même décidé de continuer leurs activités. C'est notamment le cas de The Weeknd et Dua Lipa, dont l'album est sorti en plein confinement, mais aussi de Louane, Vianney ou encore Julien Doré, qui ont préféré attendre la fin de la tempête pour retrouver leur public. Alors que la saison touche à sa fin, voici un récapitulatif des artistes qui ont fait leur grand retour en 2020.

En janvier 2019, soit il y a plus d'un an, Vianney annonçait une pause dans sa carrière musicale avec une ultime publication sur son compte Instagram : "Je vais retrouver un peu d’ombre et de calme. Mieux regarder les gens, les moments passés trop vite. Dans nos téléphones la vie est trop petite. Et je voulais vous dire merci pour tout ce que j’ai reçu ces dernières années. J’écris tout ça le sourire aux lèvres, quand je pense à ce que l’on a connu et à ce qui viendra." Des propos touchants de la part du chanteur qui préférait alors se retirer de la vie publique quelques temps afin de se recentrer sur l'essentiel. Un temps qui devrait bientôt toucher à sa fin puisque l'artiste à l'origine des titres Pas là ou Je m'en vais vient d'annoncer son grand retour sur le devant de la scène.

Quelques semaines seulement après avoir accouché de son premier enfant, une petite fille prénommée Esmée, la chanteuse vient d'annoncer son grand retour sur le devant de la scène ! C'est dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, @watchoutforthetornado, que Louane s'est confiée longuement sur tous les sujets susceptibles d'intéresser ses fans. Un compte autrefois privé que cette dernière vient de fusionner avec son compte officiel. Une manière d'offrir à son million de fans les quelques souvenirs de ces dernières années et marquer un nouveau tournant dans sa carrière professionnelle. Restée très discrète depuis les énormes succès de ces deux précédents albums, Chambre 12 et Louane, la jeune femme s'est confiée sur l'arrivée imminente d'une troisième opus.

NFIN ! Après de longs mois passés loin des projecteurs et de la scène, Julien Doré et sa poésie font leur grand retour: ce soir, dès 19h, l'interprète de Coco Câline nous offrira La Fièvre, son tout nouveau single. la bonne nouvelle pour ceux qui auraient peur de passer à côté, sachez que le lien est d'ores et déjà disponible. Le clip (et le morceau) sont ainsi attendus d'ici quelques heures mais vous avez possibilité de vous mettre un rappel - on n'arrête plus la technologie.

Cela faisait plusieurs semaines que le chanteur de 25 ans balançait des teasers sur les réseaux sociaux ! Et alors que l'année 2020 s'annonce riche en émotions pour Justin Bieber, ce dernier vient de dévoiler le premier extrait de son futur album. Très attendu par ses fans, le projet devrait également comprendre une tournée ainsi qu'une série-documentaire sur YouTube. Autant dire un retour en grande pompe. Mais en attendant, l'interprète de Sorry a révélé il y a quelques heures seulement, les bandes audios de son titre Yummy. Déjà écouté plusieurs millions de fois sur la plateforme américaine, le morceau s'est également hissé dans le top Itunes. Un titre très mélodique aux paroles sensuelles qui semblent s'adresser à son épouse Hailey Baldwin. Bref, les Beliebers n'ont qu'à bien se tenir, il est de RETOUR !

La nouvelle est tombée il y a quelques heures sur le site officiel de Selena Gomez ! Alors que l'équipe de la chanteuse a publié un collage de photos de son enfance, on peut lire en gros titres "New Album - January 10th" (Nouvel album - 10 janvier). Une annonce à laquelle ne s'attendait pas les fans de l'interprète de We Don't Talk Anymore même si ils espéraient depuis de longs mois le retour de la star. Si, pour l'instant, très peu d'informations ont été divulguées par les proches de Selena, le nom (temporaire) de l'opus est SG2, il contiendrait 13 morceaux dont les titres Lose You to Love Me and Look at Her Now. Déjà disponible en pré-vente, l'album serait en préparation depuis 4 ans, a affirmé la chanteuse dans une récente interview.

Quatre années se sont écoulées depuis le succès de Starboy, le précédent album de The Weeknd. Un succès planétaire aux multiples hits qui a littéralement propulsé l'artiste au rang de superstar. De retour avec les titres Blinding Light et Heartless il y a quelques semaines, l'artiste canadien vient tout juste de dévoiler un teaser vidéo annonçant le titre de son nouvel opus. Et à en croire le court extrait dans lequel on voit une voiture rouler au cœur d'une métropole, ce dernier se nommera donc After Hours.

ENFIN ! Après des mois de teasing, Dua Lipa nous offre son deuxième opus, Future Nostalgia. Porté par des singles aussi efficaces qu'incisifs tels que Future Nostalgia, Physical ou, plus récemment, Break My Heart, ce nouvel album témoigne de l'évolution évidente de l'artiste : Dua Lipa n'a pas peur de s'affirmer, de dire haut et fort ce que beaucoup pensent tout bas. Et ça fait du bien. Evidemment, ce n'est pas nouveau : elle a toujours été de ces artistes engagées qui osent dire les choses. Mais en écoutant Future Nostalgia par exemple, on réalise que l'artiste sert les opinions des femmes - et ça fait du bien.