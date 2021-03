Louane totalement fan du dernier album de Justin Bieber (PHOTOS)

Il y a quelques mois, elle faisait son grand retour sur le devant de la scène avec l'album Joie de vivre. Porté par le succès du titre Donne-moi ton coeur, le troisième opus très attendu de la jeune femme marquait ainsi sa résurrection après plusieurs années d'une pause musicale interminable pour ses nombreux fans. Désormais mère d'une petite fille, Louane semble plus apaisée, plus mature. Ou presque. Alors qu'elle cartonne actuellement avec Derrière le brouillard, son duo avec Grand Corps Malade extrait du nouvel album de ce dernier, l'interprète de Avenir n'en oublie pas pour autant ses pairs. La preuve avec ces récentes publications sur Twitter dans lesquelles celle qui a été révélée par The Voice ne tarit pas d'éloge sur Justice, le dernier disque de Justin Bieber. "Y’a que moi qui pète un câble sur l’album de Justin ?" écrit-elle avec enthousiasme avant d'ajouter, dans un autre tweet "Mais quel vendredi! Justin, Lana, SCH.." en parlant des nombreuses sorties musicales qui avaient lieu le 19 mars dernier.

Si on ne connaissait pas la fascination de Louane pour Justin Bieber, il semblerait que cette dernière assume parfaitement son admiration pour le célèbre chanteur d'origine canadienne. Sans cesse en train de partager avec sa communauté sur les réseaux sociaux, la lauréate du César du meilleur espoir féminin en 2015 a donc tenu à donner son avis sur le tout nouvel opus de la star internationale. Une information croustillante qui n'a pas laissé les internautes de marbre puisqu'ils ont été plusieurs centaines à aimer son commentaire.

Y’a que moi qui pète un câble sur l’album de Justin? — Watchoutforthetornado???? (@louane) March 19, 2021