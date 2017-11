Louane : Son nouvel album est disponible 

Un vendredi a rarement été aussi excitant avec toutes les sorties musicales de ce 10 novembre 2017 : l'événement aujourd'hui est forcément l'arrivée de Reputation, le nouvel album de Taylor Swift mais Petit Biscuit fait lui aussi ses premiers pas avec Presence. Une autre star, de la chanson française cette fois, revient aujourd'hui pour présenter son deuxième album : on veut bien sûr parler de Louane. Après le succès fulgurant de son premier essai Chambre 12, la chanteuse remarquée dans The Voice en 2013 est de retour avec Louane. Quelques heures après la sortie de ce projet, les fans sont déjà conquis ! Et on peut les comprendre...

Louane a fait un retour triomphal avec les singles "On était beau", très efficace, et le sensible "Si t'étais là". La chanteuse française n'a pas hésité à faire part de son excitation sur les réseaux sociaux quant à la sortie de ce nouvel album dans lequel elle a mis tout son coeur : "On est jeudi, il est minuit. Et voilà! Enfin! Ces histoires, ces mots, ces émotions qui m'ont fait vibrer pendant ces mois de studio; Ces chansons que j'ai travaillé seule ou avec des auteurs-compositeurs si talentueux, sont maintenant les vôtres. J'espère qu'elles vous plairont. J'espère qu'elles continueront d'écrire cette histoire à part qui est la nôtre". Pas de doute, le succès sera au rendez-vous une nouvelle fois pour Louane.