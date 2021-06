Louane : Son compagnon Florian Rossi la surprend lors d'un duo très émouvant (VIDEO)

Samedi soir, TF1 dévoilait un nouveau numéro de son émission Duos Mystères, présenté par Alessandra Sublet ! Le principe ? Des artistes viennent entonner un morceau qui leur tient à cœur face à un mur derrière lequel une personne dont il ignore l'identité chante également. Au cours de la chanson, le mur se lève laissant apparaître l'invité surprise et les émotions des deux principaux intéressés. Après Amel Bent et sa sœur May, Kendji Girac et Roberto Alagna ou encore Jérémy Frérot surpris par son frère Lucas, c'était au tour de Louane de venir se prêter à cette interprétation dès plus déroutante. Un exercice que la jeune femme semblait aborder de manière assez dubitative et qui l'a complètement laissé sans voix. Ou presque.

Très discrets dans les médias, Louane et Florian Rossi se sont donc retrouvés le temps d'un duo autour du titre Quelques mots d'amour, une chanson que Michel Berger dédiait à France Gall en 1980. Totalement surprise à l'apparition du père de sa fille Esmée, l'interprète de Donne-moi ton cœur a alors mimait quelques gestes en lui affirmant qu'il était "fou" et "mytho". "Je vais mourir. Pourquoi tu me fais ça ?" s'est-elle exclamée face à sa difficulté à terminer le titre. Musicien de la chanteuse depuis quelques années, Florian Rossi a accepté de venir chanter en public pour faire une surprise à la femme qui partage sa vie. Une première dont devrait se souvenir longtemps celle qui avait été révélée il y a plusieurs années dans The Voice.