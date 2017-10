Louane, qui parle de son nouvel album, prépare actuellement son grand retour sur le devant de la scène. Après le succès de son premier opus "Chambre 12", la chanteuse prend son temps et dévoile au compte goutte des nouveaux morceaux. Suite à "On était beau", Louane a mis en ligne à minuit "Si t'étais là", un titre émouvant au piano évoquant la perte d'un proche. Ecrite par Marie Bastide, la compagne de Calogero, la ballade ne devrait pas vous laisser indifférent avec des paroles justes et touchantes. "Est-ce que tu m'entends ? Est-ce que tu me vois ? Qu'est-ce que tu dirais toi si t'étais là ? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies ? Qu'est-ce que tu ferais toi si t'étais là ?" chante-elle avec émotion.

« Si t’étais là » disponible partout dès minuit ! Vous pouvez l'ajouter dès maintenant à votre playlist ▶️ https://t.co/Li0HfufSkR pic.twitter.com/qo7q3hJBES — Louane Emera (@louane) October 12, 2017

"Si t'étais là" et le deuxième extrait du second album de Louane, dont la publication est prévue ce 10 novembre ! Au total, il sera composé de 15 titres avec des collaborations de haut vol... Julien Doré signe deux pistes ("Nuit pourpre", "Midi sur novembre"), Loïc Nottet le morceau "No", tandis que Benjamin Biolay, Patxi, Tim Dup, Dan Black ou encore Vianney y ont aussi contribué... Sans parler de "On était beau" et "Si t'étais là", deux morceaux réalisés par le faiseur de tubes Dany Synthé. Pour couronner le tout, on retrouvera "It Won't Kill Ya", le duo de Louane avec The Chainsmokers. On a hâte.