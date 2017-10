Louane : Si t'étais là, un clip émouvant dévoilé 

Vendredi 13 octobre, Louane déjouait les oiseaux de mauvaise augure en sortant ce jour là son tout nouveau single, Si t'étais là. Une chanson émouvante, ballade au piano, où elle aborde la perte d'un être cher. Un thème très personnel pour la jeune chanteuse, qui a perdu ses deux parents il y a quelques années, et qu'elle avait déjà abordé sur son premier album, Chambre 12, avec la chanson Maman. Pour illustrer cette chanson poignante, Louane dévoile un clip animé façon manga qui illustre superbement le sentiment de solitude qu'exprime la chanson. Les fans de la chanteuse ont été nombreux à se dire toucher par Si t'étais là, et Louane les a déjà remerciés pour leur accueil chaleureux !

Si T'étais là est le deuxième single extrait du second album de Louane après le solaire On était beau. Ce nouvel opus de Louane aura un titre éponyme et sortira le 10 novembre prochain, également date de sortie du nouvel album de Taylor Swift. Il sera difficile de ne pas se faire voler la vedette ce jour là par Taytay même si avec un premier album, Chambre 12, deux fois disque de platine, vendu à plus d'un million d'exemplaire donc, et pour lequel elle a reçu le prix de l'album révélation de l'année aux Victoires de la Musique 2016, Louane peut se permettre d'être plutôt confiante concernant son avenir !