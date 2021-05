Louane sera bientôt à l'affiche d'une nouvelle série sur TF1 !

Ces derniers mois, Louane n'a pas vraiment chômé ! Après avoir donné naissance à son premier enfant, la jeune femme a dévoilé Joie de vivre, son troisième album studio. Si elle espère pouvoir le défendre très bientôt lors d'une immense tournée à travers toute la France, cette dernière devra patienter jusqu'à la réouverture des salles et l'autorisation du gouvernement concernant le retour des concerts. Une patience mise à rude épreuve pour tous les artistes et leurs équipes depuis le début de la crise sanitaire. Invitée à se produire dans les studios de Virgin Radio il y a quelques mois, l'interprète de Donne-moi ton cœur en avait d'ailleurs profité pour évoquer sa frustration. Pourtant, il semblerait que la star ait rapidement trouvé un moyen de s'occuper en attendant un retour à la normale...

En effet, comme le révèle le Parisien ces derniers jours, Louane sera bientôt à l'affiche de Visions, une mini-série diffusée prochainement sur TF1. Récompensée par un César du meilleur espoir féminin pour son rôle dans La Famille Bélier en 2015, la chanteuse dévoilée dans The Voice s'était faite plus discrète devant la caméra. Sa dernière apparition remonte à 2018 dans Les Affamés. Concernant ce nouveau projet, cette dernière devrait incarner une psychologue aux côtés d'acteurs comme Max Boublil, Marie-Ange Casta, Julien Boisselier ou encore Francis Renaud. Cette série devrait se diviser en six épisodes et le tournage devrait normalement commencer dans les jours qui viennent.