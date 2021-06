Louane se confie sur son rôle dans Visions, la nouvelle série sur TF1 !

Ces derniers mois, Louane n'a pas vraiment chômé ! Après avoir donné naissance à son premier enfant, la jeune femme a dévoilé Joie de vivre, son troisième album studio. Si elle espère pouvoir le défendre très bientôt lors d'une immense tournée à travers toute la France, cette dernière devra patienter jusqu'à la réouverture des salles et l'autorisation du gouvernement concernant le retour des concerts. Une patience mise à rude épreuve pour tous les artistes et leurs équipes depuis le début de la crise sanitaire. Invitée à se produire dans les studios de Virgin Radio il y a quelques mois, l'interprète de Donne-moi ton cœur en avait profité pour évoquer sa frustration. Pourtant, il semblerait que la star ait rapidement trouvé un moyen de s'occuper en attendant un retour à la normale…

En effet, comme l'avait révélé le Parisien il y a quelques temps, Louane sera bientôt à l'affiche de Visions, une mini-série diffusée prochainement sur TF1. Récemment interrogée par le magazine Télé 7 Jours, la chanteuse explique pourquoi elle a accepté de revenir devant la caméra trois ans après son dernier rôle : "Cela faisait un moment que TF1 et la production me parlaient de ce projet. Côté comédie, j'avais un peu mis ma carrière entre parenthèses, mais mon agent de cinéma et mon agent de musique ont réussi à me convaincre". Un vrai bonheur pour les fans de l'artiste qui, quant à elle, affirme à propos de ce projet que "l'intrigue est super intéressante. Mais ce qui m'a touchée et qui m'a vraiment donné envie d'y aller, c'est cette relation avec l'enfant que je trouve particulièrement jolie".

Récompensée par un César du meilleur espoir féminin pour son rôle dans La Famille Bélier en 2015, Louane se dit tout à fait prête à incarner une femme plus âgée qu'elle dans Visions. "Evidemment, je suis heureuse d'incarner un personnage adulte mais, en même temps, je suis devenue une adulte donc il y a quelque chose d'assez logique et de naturel là-dedans (...) Ce qu'elle a de moi ? La fougue qu'une femme de 30 ans peut ne plus avoir, dans le sens où, du haut de mes 24 ans, je suis sûrement plus naïve qu'une femme de cet âge. Ce que j'ai d'elle ? Le sérieux" affirme la jeune femme dans les pages du magazine. Et alors que le tournage de la série aurait débuté en mai dernier dans les Alpes-de-Haute-Provence, aucune date de diffusion n'a encore été précisée. Il faudra s'armer de patience !