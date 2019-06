Louane se confie sur sa pause

Studio, scène, plateaux de tournage... Louane est sur tous les fronts ! Et justement, l'interprète de On Etait Beau a choisi de prendre une pause (bien méritée). Alors qu'elle a livré une magnifique reprise de Corenille avec Aya Nakamura sur le plateau de Taratata, la chanteuse s'est confié sur cette décision : "C'est particulier, je suis dans une période de transition là, par exemple. Je suis entre deux albums, je suis vraiment dans une réflexion, je suis en train de prendre du temps pour moi. J'y pense, surtout maintenant", a t-elle expliqué. Aussi, elle ajoute : "Maintenant que je ne me montre pas au niveau des médias, je ne fais pas plus de musique que ça, pas plus de ciné que ça... Si ça arrive, ça arrive. Si ça n'arrive pas, je trouverai autre chose à faire".

Les fans peuvent la retrouver sur La Vie Là-bas (avec Toofan) mais avant de retrouver Louane dans les charts avec un nouvel opus, il faudra faire preuve de patience : "J'ai terminé la tournée en décembre, j'ai beaucoup voyagé, j'essaie de me nourrir avant de revenir, d'apprendre des choses", a t-elle déclaré. "C'est allé tellement vite pour moi, je ne me suis pas arrêtée de mes 16 ans jusqu'à maintenant. En fait, j'avais besoin d'avoir du temps pour moi pour apprendre ce que c'est d'être adulte" . Et c'est justement de cet apprentissage qu'elle tirera le meilleur pour nous offrir un bel album !