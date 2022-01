Louane s'affiche resplendissante pour la semaine de la mode à Paris (PHOTOS)

Ces dernières années, Louane n'a pas chômé ! Après avoir donné naissance à son premier enfant, la jeune femme a dévoilé Joie de vivre, son troisième album studio. En parallèle de cette sortie et de sa réédition quelques mois plus tard, la chanteuse révélée par The Voice est également devenue l'un des jurés de l'émission pour la version "kids". Et comme si tout cela n'était pas assez prenant, elle sera bientôt à l'affiche de Visions, une mini-série diffusée prochainement sur TF1. Récompensée par un César du meilleur espoir féminin pour son rôle dans La Famille Bélier en 2015, la jeune femme s'était faite plus discrète devant la caméra. Sa dernière apparition remonte à 2018 dans Les Affamés. Concernant ce nouveau projet, cette dernière devrait incarner une psychologue aux côtés d'acteurs comme Max Boublil, Marie-Ange Casta, Julien Boisselier ou encore Francis Renaud.

Mais pour l'heure, c'est aux côtés d'autres connaissances que Louane s'est affichée mercredi 19 janvier durant la Fashion Week de Paris. En effet, invitée au défilé de la marque Ami, qui se tenait à Bourse dans le 9ème arrondissement de la capitale, la chanteuse vêtue d'un total look noir avec mini jupe et bottes vernis n'a pas hésité à prendre la pose aux côtés de la youtubeuse Léna Mahfouf. Un duo aux millions d'abonnés sur les réseaux sociaux qui n'a pas manqué d'attiSer l'excitation des photographes. Le regard félin et une touche de rose dans les cheveux, celle qui travaille actuellement sur son prochain album s'est également laissée embarquer par le média Konbini pour interroger Catherine Deneuve, également présente au premier rang de l'événement. Un après-midi visiblement très agréable pour celle qui se plaît de plus en plus dans le monde de la mode et qui ne manquerait pour rien au monde ces rendez-vous de fashionista !