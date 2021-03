Louane s'affiche "heureuse" sur les réseaux sociaux (PHOTOS)

Il y a quelques mois, elle faisait son grand retour sur le devant de la scène avec l'album Joie de vivre. Ce dernier vient d'ailleurs d'être dévoilé dans une édition deluxe. Porté par le succès du titre Donne-moi ton coeur, le troisième opus très attendu de la jeune femme marquait ainsi sa résurrection après plusieurs années d'une pause musicale interminable pour ses nombreux fans. Désormais mère d'une petite fille, Louane semble plus apaisée, plus mature, plus heureuse. Alors qu'elle cartonne actuellement avec Derrière le brouillard, son duo aux côtés de Grand Corps Malade extrait du nouvel album de ce dernier, l'interprète de Avenir en a profité pour afficher son bonheur sur les réseaux sociaux. "Happy me" écrit-elle ainsi en légende de sa dernière publication Instagram dans laquelle elle nous offre trois clichés où elle apparaît absolument radieuse. Des photos sur lesquelles la jeune chanteuse de 24 ans s'affiche au naturel et avec un immense sourire. Une joie contagieuse qui pourrait être synonyme de bonnes nouvelles (pourquoi pas l'annonce d'une tournée ?) dans sa carrière. Du moins, c'est ce qu'on espère !