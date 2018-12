Louane reprend "Dangerous Woman" d'Ariana Grande, et c'est sublime (VIDEO)

La promotion du second album de Louane continue avec Midi Sur Novembre, un duo avec Julien Doré dont le clip a été récemment dévoilé. Actuellement en tournée française, et ce jusqu’au 19 décembre, la chanteuse de 22 ans sait également s’accorder quelques petits moments de détente tout en simplicité qu’elle n’hésite pas à partager avec ses fans. Elle a posté récemment sur son Instagram une vidéo d’elle s’essayant à l’exercice de la reprise au piano, en reprenant le tube Dangerous Woman d’Ariana Grande. Sans artifice, juste avec son talent immense, l’interprète de « On était beau » nous offre ici un bel instant musical comme on les aime, le genre qui nous file des frissons. À découvrir ci-dessous sur VirginRadio.fr !

Louane sera en concert le 13 décembre à Mâcon, le 14 décembre à Toulon, le 15 décembre à Limoges, le 19 décembre à Lille et le 6 avril 2019 au Zénith d’Auvergne. Il reste des places pour certaines dates PAR ICI. Retrouvez par ailleurs dans un tout autre style une autre reprise en vidéo de Louane, sur La Boulette de Diam’s !