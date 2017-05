Louane reprend City Of Stars de La La Land avec son propre Ryan Gosling (vidéo)

Louane a trouvé son propre Ryan Gosling ! Visiblement en shooting dans un endroit ensoleillé avec le photographe Mathieu Cesar, la belle chanteuse a été inspirée pour reprendre City of Stars de La La Land au ukulélé avec son Ryan Gosling improvisé... On peut la voir au milieu de la route chanter le titre quand Mathieu Cesar débarque et saute de sa jeep pour danser et siffler autour d'elle. Un moment assez irrésistible partagé sur les réseaux sociaux et à regarder ci-dessous !

En parlant cinéma, Louane, en collaboration avec The Chainsmokers, sera par ailleurs à l'affiche de "Nos Patriotes" dont la sortie est prévue le 4 juin prochain. Aux côtés de Marc Zinga, Alexandra Lamy, la chanteuse joue son second rôle sur grand écran après "La Famille Bélier". Sur fond de Seconde Guerre mondiale, on suit l’histoire d’un tirailleur sénégalais, Addi Ba (Marc Zinga), qui se cache dans les Vosges après la défaite française en 1940. Aidé par des villageois, il est ensuite forcé à rejoindre la future Résistance...