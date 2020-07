Louane : Qu'attendre de son troisième album ?

il y a quelques jours, Louane faisait son grand retour dans les charts avec Donne Moi Ton Coeur, un morceau aussi efficace que surprenant - écrit par Damso. "Cette chanson elle est née d'une longue longue discussion avec Damso (...) J'adore son travail, c'est vraiment un poète", racontait-elle récemment à nos confrères d'RTL. Ce nouveau morceau annonce la sortie d'un troisième opus qui, inévitablement, marquera un tournant dans la carrière de la jeune artiste. Mais alors, qu'attendre de cet album ?

« C'est un album qui sera très très éclectique où il y a énormément de styles très différents. Il y a du hip-hop, de la trap, un peu de latino, des ambiances un peu plus portugaises, un gros côté pop et un peu de chansons françaises. C'est un mélange de ce que j'aime et de ce que j'écoute ». Il faudra ainsi s'attendre à ce que Louane pousse ses inspirations un peu plus loin : « J'aime tellement de choses différentes, j'ai toujours envie d'avoir un peu de tout. Je ne vois pas pourquoi il faudrait choisir en musique ». Notez aussi que sur cet opus, la jeune artiste s'est beaucoup plus investie côté écriture : "J'ai vraiment participé à, à peu près, la moitié de l'album, je pense. Ce qui est sûr c'est que j'étais beaucoup plus investie sur cet album-là. Plus j'avance dans les albums, plus j'apprends, plus je me libère, plus j'ai envie d'écrire, plus j'ai envie de m'impliquer".

Pour l'heure aucune date n'a été annoncé... il faudra patienter encore un peu avant de pouvoir le découvrir !