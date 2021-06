Louane préparerait déjà un nouvel album !

Alors que Derrière le brouillard, son duo avec Grand Corps Malade, parade en tête des sons les plus diffusés ces derniers temps, la star vient tout juste de dévoiler la réédition de son album Joie de Vivre. Un troisième opus dévoilé en octobre 2020 et au succès mitigé (la crise sanitaire n'ayant pas aidé les artistes en 2020) mais qu'elle devrait défendre lors d'une tournée dans les mois à venir. Du moins, c'est ce qu'elle espère fortement, comme elle nous le confiait lors de son passage dans les studios Virgin Radio il y a quelques mois.

En attendant un retour à la normale côté musique, c'est un come-back devant la caméra que la star française devrait opérer dans les mois à venir. En effet, comme le révélait le Parisien il y a quelques semaines, Louane sera bientôt à l'affiche de Visions, une mini-série en six épisodes et diffusée prochainement sur TF1. Récompensée par un César du meilleur espoir féminin pour son rôle dans La Famille Bélier en 2015, la chanteuse dévoilée dans The Voice s'était faite plus discrète ces dernières années. Pour cause, sa dernière apparition remonte à 2018 dans Les Affamés. Concernant ce nouveau projet, cette dernière devrait incarner une psychologue aux côtés d'acteurs comme Max Boublil, Marie-Ange Casta, Julien Boisselier ou encore Francis Renaud.

Récemment interrogée par Télé 7 jours et aperçue par sa communauté en train d'enregistrer des nouveaux sons, Louane a bel et bien repris le chemin des studios. Et lorsqu'on lui demande si elle travaille sur une nouvelle réédition de Joie de vivre ou sur un nouvel album, elle répond aussitôt : "Les deux, mon capitaine ! Je ne suis pas encore prête à sortir un quatrième album, mais on ne sait jamais. S'il y a des choses intéressantes, je peux les garder pour plus tard". Une nouvelle qui devrait ravir les fans de la chanteuse qui pourront donc la découvrir rapidement sur leur petit écran et, probablement, dans les bacs rapidement !