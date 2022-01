Louane prépare t-elle déjà un nouvel album ? Elle se confie sur Instagram (PHOTO)

Ces dernières années, Louane n'a pas chômé ! Après avoir donné naissance à son premier enfant, la jeune femme a dévoilé Joie de vivre, son troisième album studio. En parallèle de cette sortie et de sa réédition quelques mois plus tard, la chanteuse révélée par The Voice est également devenue l'un des jurés de l'émission pour la version "kids". Et comme si tout cela n'était pas assez prenant, elle sera bientôt à l'affiche de Visions, une mini-série diffusée prochainement sur TF1. Récompensée par un César du meilleur espoir féminin pour son rôle dans La Famille Bélier en 2015, la jeune femme s'était faite plus discrète devant la caméra. Sa dernière apparition remonte à 2018 dans Les Affamés. Concernant ce nouveau projet, cette dernière devrait incarner une psychologue aux côtés d'acteurs comme Max Boublil, Marie-Ange Casta, Julien Boisselier ou encore Francis Renaud.

Last but not least, Louane partira bientôt en tournée pour ce qu'elle a nommé son "pré-tour". La jeune femme sera ainsi en concert le 6 mai prochain à Nîmes, le 13 mai à Clermont-Ferrand, le 14 mai à Bordeaux, le 19 mai à Lyon, le 20 mai à Nancy et le 1er juin à Paris. Six dates qui, comme le précise la star elle-même, seront complétées par les festivals de l'été 2022. Mais en attendant, quoi de mieux que l'écriture pour passer le temps ? C'est en tout cas ce que précise la star dans son dernier post Instagram où elle écrit très sobrement : "Si vous me cherchez, je serais sur ce canap à écrire des chansons pour les prochains mois, bisous je vous aime". Des propos qui ont aussitôt attiré l'attention des internautes, visiblement très pressés d'écouter ces futurs titres. Un premier pas pour Louane qui, après le succès de Joie de vivre, écoulé à plus de 100 000 exemplaires, pourrait bel et bien commencer la préparation d'un quatrième opus. C'est tout le mal qu'on lui souhaite !

Pour continuer d'écouter Louane et les meilleurs sons des artistes Virgin Radio, découvrez l'intégralité de nos web radios !