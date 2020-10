Louane pleine de regrets dans son nouveau titre Désolée (AUDIO)

Il n'en fallait pas plus aux fans de Louane pour passer un excellent week-end ! Quelques semaines après avoir dévoilé le clip de son tube Donne-moi ton cœur (voir photo de couverture), la chanteuse découverte grâce au télé-crochet The Voice vient de nous révéler le troisième titre de son album Joie de vivre. Et il s'intitule Désolée. Alors que son opus est attendu pour le 23 octobre prochain, il semblerait que la jeune maman -elle a accouché d'une petite fille il y a quelques mois- ne pouvait plus garder ce titre pour elle. "J'étais grave impatiente de vous dévoiler un nouvel extrait mon album Joie de Vivre : voici Désolée????" écrit-elle en légende de la vidéo lyrics de son dernier single.

"Et de l'amour à la haine, tu sais, il n'y a qu'un pas / Je t'ai dit des choses pas belles, tu sais, j'le pensais pas / J'aurais dû crier, crier / Désolée / Mais je t'ai laissé faire tes valises / Tu n't'es pas retourné" chante Louane dans son morceau Désolée. Un texte émouvant dans lequel la chanteuse semble pleine de regrets face à un amour perdu. Quant à savoir si elle s'adresse à son compagnon actuel, Florian Rossi, ou à un ancien amoureux, la comédienne ne le précise pas. Le titre se veut entraînant, dans la veine de son nouveau projet et parfaitement adapté aux radios. Serait-on face à un nouveau tube de la part de la chanteuse ? C'est tout le mal qu'on lui souhaite !