Musique et cinéma sont liés, c'est indéniable. Et s'il y a deux artistes qui nous le prouvent, ce sont bien Benjamin Biolay et Louane. Le premier nous a livré un album magnifique teinté de musique latine (qui n'est autre qu'une déclaration d'amour à l'Argentine) tandis que la seconde a conquis le pays avec son premier album intitulé Chambre 12. Les plateaux de cinéma, ils les connaissent aussi bien que les studios : Benjamin Biolay a joué dans de nombreux long-métrages (dont Pourquoi Tu Pleures) tandis que Louane a fait ses premiers pas d'actrice avec La Famille Bélier. Et quand elle ne tourne pas (ou n'enregistre pas), elle nous offre sa propre version de La La Land. Vous l'aurez compris, on ne pouvait pas trouver mieux pour ouvrir cette cérémonie avec humilité et délicatesse.

Ils n'ont pas le même univers, ils n'ont pas le même âge et pourtant, ils nous ont offert un duo des plus beaux. Quand l'artiste écorché rencontre l'une des chanteuses les plus populaires de l'hexagone, il en ressort quelque chose de beau. Evidemment, on ne pouvait pas trouver meilleur titre que celui de Nougaro pour fêter le septième art. Le Festival de Cannes est officiellement ouvert et après ce jolie moment, place à la compétition.