Deux ans après son album "Chambre 12", Louane nous réserve une belle surprise avec le clip de "On Etait Beau", premier extrait de ce nouveau disque. Peu après avoir dévoilé le titre, la chanteuse n'a pas tardé à nous montrer la vidéo du morceau réalisée par Kinga Burza, derrière les clips de Calvin Harris, Lana Del Rey ou encore Katy Perry ("I Kissed A Girl"). Dans "On était beau", le metteur en scène suit Louane dans Paris, avec un groupe de jeunes gens... Un clip à la fois nostalgique et optimiste qui met en valeur la ville lumière.

Sorti il y a une semaine, "On Etait Beau" bénéficie d'un bel accueil et se trouve dans le top 20 de vente singles Itunes ! Et sur Youtube aussi c'est le succès avec déjà des centaines de milliers de vues en 24h... Il faut dire que le titre sent bon l'été et pourrait bien s'imposer comme un des titres phare de la saison ! Et si vous n'avez pas encore assez de Louane, vous pouvez aussi la retrouver au cinéma à l'affiche de "Nos patriotes" de Gabriel Le Bomin.