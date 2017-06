Louane : On Etait Beau, la chanteuse de retour avec un single solaire ! 

Bonne nouvelle pour tous les fans de Louane, la chanteuse s'était un peu éloignée des micros pour se consacrer au cinéma mais elle est enfin de retour avec une chanson inédite. Intitulée On était beau, cette chanson solaire voit Louane évoquer un amour perdu, sur un beat electro pop très entraînant. A la production du morceau on retrouve Dany Synthé, producteur de renom (Sapé Comme Jamais) et membre du jury de La Nouvelle Star bientôt de retour sur M6, et Aaron Ottignon compositeur de Papaoutai. C'est dire si Louane a confié son retour a de très bonnes fées musicales. On était beau est bien sûr à découvrir à l'antenne de Virgin Radio !

Louane est donc de retour pour de bon côté musique, après un titre enregistré avec The Chainsmokers ( It Won't Kill Ya) et une apparition au festival de Cannes. L'artiste dévoile le premier single extrait de son deuxième album qui devrait paraître à l'automne prochain. La chanteuse avait vendu plus d'un million d'exemplaires de Chambre 12, un premier album qui lui a valu en 2016 une Victoire de la Musique en tant qu'album révélation. Maintenant qu'elle a dépassé le stade d'espoir, Louane pourrait s'imposer comme l'un des piliers de la scène de la nouvelle variété française. Avec On était beau, la jeune femme s'en offre en tout cas tous les moyens !