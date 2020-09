Louane nous offre un teaser de son prochain titre Poésie Indécise (VIDEO)

Quelques semaines après avoir dévoilé le clip de son nouveau single Donne-moi ton cœur, la chanteuse révélée par The Voice vient d'offrir à ses fans le visuel et le titre de son nouvel album. On y voit ainsi la jeune maman - elle vient d'accoucher d'une petite fille - assise sur les bords d'une plage au Touquet, dans le Nord de la France, où on aperçoit au loin un parc pour enfants appelé Joie de vivre. Parfaite coïncidence puisque c'est également le titre de son opus. Quant à la date de sortie, Louane devrait dévoiler son album le 23 octobre prochain. Mais en attendant, cette dernière a décidé d'offrir un petit cadeau à ses fans concernant ce qui pourrait devenir le second titre phare de son opus...

En effet, comme elle l'affiche sur Instagram (voir ci-dessus) et sur Facebook (ci-dessous), Louane était à La Piscine, le Musée d'art et d'industrie André Diligent à Roubaix. Un lieu cher à son cœur puisque la chanteuse de 23 ans est originaire de Hénin-Beaumont, à seulement quelques kilomètres. On l'aperçoit ainsi seule en train de marcher au milieu de ce lieu magnifique avec en légende de sa publication, une sorte de message codé -"P**S** *ND*C*S* ? très bientôt.."- qui se rapporte bien évidemment au titre Poésie indécise, déjà annoncé sur son nouvel album. Ne reste plus qu'à patienter gentiment en attendant de savoir si ce morceau sera dévoilé avant l'album ou si il faudra encore attendre quelques semaines avant de l'écouter.