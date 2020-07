Louane nous emmène dans les coulisses du tournage de son clip Donne-moi ton cœur (VIDEO)

Coiffeurs, maquilleurs, stylistes ou encore cameraman... Ces métiers de l'ombre sont pourtant bien présents dans la dernière vidéo de Louane publiée sur son compte Instagram ! Quelques semaines après avoir dévoilé le clip de son nouveau single Donne-moi ton cœur, la chanteuse révélée par The Voice vient d'offrir à ses fans les coulisses du tournage de ce projet tant attendu. Une vidéo d'un peu plus d'une minute dans laquelle on suit la jeune maman - elle vient d'accoucher d'une petite fille - en train de se faire chouchouter mais également diriger lors de la réalisation de son dernier clip.

On aperçoit Louane vêtue de tenues différentes tout au long de la journée et en train d'enchaîner les décors. Que ce soit posée sur des fonds de couleurs différentes ou même couverte d'un bocal rempli d'eau, l'interprète de Avenir semble être prête à répondre aux attentes du réalisateur Damien Krisl. Une collaboration qui fonctionne parfaitement puisqu'on découvre un clip avant-gardiste, imaginé avec beaucoup de goût et de poésie. Sorti il y une quinzaine de jours, la vidéo YouTube a également été visionnée plus d'1,7 millions de fois.