Louane : Midi sur Novembre ft. Julien Doré, le duo que l'on attendait tous

Louane continue sa route vers le succès ! Après un premier album applaudi (Chambre 12) et écoulé à près d'1 million d'exemplaires, la jeune femme a réitéré avec un deuxième opus porté par des sigles efficace comme On Etait Beau et No. Mais, ce n'est pas tout ! Comme Dua Lipa qui nous prépare quelques inédits sur la réédition de son premier disque, Louane compte bien nous offrir un duo avec Julien Doré. Intitulé Midi sur Novembre (et qui d'ailleurs à retrouver sur son album éponyme), le morceau devrait même devenir le nouveau single de la chanteuse.

Vous ne le savez peut-être pas mais c'est justement Julien Doré qui a signé ce titre. Il avait aussi écrit Nuit Pourpre pour celle qui l'avait rejoint sur la scène de Bercy lors de l'un de ses concerts. Sachez qu'un clip serait en préparation et que la chanteuse poursuivra parallèlement sa tournée, partout en France.