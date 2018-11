Louane : Midi sur novembre ft. Julien Doré, le clip dévoilé

Vous l'attendiez ? Il est enfin là : Louane vient tout juste de dévoile le clip de Midi sur Novembre ft. Julien Doré, son dernier single en date. Après No ou encore On était Beau, la jeune chanteuse continue la promotion de son excellent deuxième opus sobrement intitulé Louane. Actuellement en train de le défendre sur scène, elle a trouvé le temps de dévoiler ce clip sauvage et poétique qui inévitablement, nous ramène à l'univers de Julien Doré (qui a signé le morceau). Voyez plutôt :

Si vous avez aimé le clip (et la version studio, donc), sachez que ce titre, Louane le joue sur scène. D'ailleurs, elle sera en concert le 8 novembre au Mans. Vous l'aurez compris, Louane continue de défendre cet opus (très bien acceuilli) sur scène et elle compte bien chanter aux quatre coins du pays ! Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site officiel.