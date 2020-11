Louane met en images des ruptures amoureuses dans le clip de Désolée (VIDEO)

Il y a quelques jours, la chanteuse découverte grâce au télé-crochet The Voice nous révélait le troisième titre qu'elle avait décidé d'exploiter "publiquement", c'est-à-dire celui qui serait envoyé aux radios. Et il s'intitule Désolée. Produite par Boumidjal WWD (Damso, Gims & Kaaris) et composée par Terrenoire (que l'on recevait récemment dans le Lab Virgin Radio), cette ballade entraînante, dans la veine de son nouveau projet, semble parfaitement adaptée aux goûts du public. Après les clips très réussis de Donne-moi ton coeur et Poésie indécise, Louane a donc décidé de miser sur ce troisième morceau mis en images par Jean-Charles Charavin et dévoilé le 26 novembre sur YouTube. On vous laisse admirer le résultat et, pourquoi pas, nous dire ce que vous en pensez !

Un jour après son anniversaire, où elle fêtait ses 24 ans, Louane nous présente un clip intime dans lequel elle met en avant des ruptures amoureuses. Des ruptures douloureuses. Une mise en images touchantes ponctuée d'apparition de la chanteuse. Et si cette dernière affirme que le titre n'est pas "autobiographique", on découvre tout de même des paroles fortes qui évoquent les regrets que l'on peut avoir après une séparation. "Les chansons que j’ai aujourd’hui racontent pour la plupart des choses que j‘ai déjà vécues, avec un recul que j’ai aujourd'hui sur ces questions-là" précisait toutefois la jeune maman à BFM lors de la sortie de son album. Alors même si ce titre ne raconte pas forcément l'une de ses histoires personnelles, on ne doute pas du fait que la vie lui a fortement inspiré cette chanson touchante.