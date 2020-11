Louane lance les illuminations de Noël sur les Champs-Elysées (VIDEO)

2020 est et restera l'une des années les plus particulières jamais vécues. Mais malgré la pandémie qui sévit actuellement et surtout, malgré le second confinement imposé par le Gouvernement, la ville de Paris n'a pas renoncé à ses traditionnelles illuminations de Noël. Vous le savez, tous les ans, les plus grandes villes de France se mettent aux couleurs des Fêtes de fin d'année. A Paris, les Champs-Elysées se sont ainsi illuminées avec, pour maîtresse de cérémonie, Louane. Voyez plutôt :

Ça y est ! Les Champs-Élysées s’illuminent pour les fêtes ! ???? ????Cette année, plus que jamais, ce moment va permettre à toutes les Parisiennes et à tous les Parisiens de s’émerveiller sur la plus belle avenue du monde parée de mille feux ! ✨ pic.twitter.com/pcBmohHjmP — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) November 22, 2020

″Ça y est! Les Champs-Élysées s’illuminent pour les fêtes! Cette année, plus que jamais, ce moment va permettre à toutes les Parisiennes et à tous les Parisiens de s’émerveiller!”, s'est exclamée Anne Hidalgo sur Twitter juste après la cérémonie. Pour Louane (dont le nouvel album est disponible), il était "très important de pouvoir maintenir ces illuminations, d’apporter un peu de joie, un peu de bonheur, et un peu de chaleur dans le foyer des gens".

Pour Louane, "c'était très important de pouvoir maintenir les illuminations" des Champs-Élysées pic.twitter.com/3NGdZHolM0 — BFM Paris (@BFMParis) November 22, 2020

Nous n'en profiterons pas comme tous les ans mais la plus belle avenue du monde est maintenant illuminée... de quoi réchauffer les coeurs et se mettre (malgré tout) dans l'ambiance des Fêtes de fin d'année.