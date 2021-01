Louane interprète Chanson sur ma drôle de vie de Véronique Sanson, et ça fait du bien (VIDEO)

Voilà une soirée qui s'est avérée riche en émotions ! Après l'interprétation remarquée du titre La fièvre de Julien Doré ou encore la reprise émouvante de Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai de Francis Cabrel par Vianney, c'est au tour de Louane de nous offrir un titre mythique. En effet, la star qui vient de dévoiler son album Joie de vivre était l'invitée de Symphonissime, un programme musical dans lequel les artistes viennent interpréter des titres accompagnés d'un orchestre symphonique dirigé par Yvan Cassar. Sur place, en plus de Donne-moi ton coeur, son dernier tube, la chanteuse révélée par The Voice avait tenu à offrir au public une reprise de Chanson sur ma drôle de vie, l'un des titres les plus célèbres de la carrière de Véronique Sanson. Un moment totalement envoûtant durant lequel la jeune maman nous donne envie de nous lever et de chanter à tue-tête. Vêtue d'une simple robe noire et coiffée de boucles hollywoodiennes, l'interprète de Avenir a su mettre de la couleur et créer une ambiance joviale au sein du théâtre du Châtelet, où se dérouler ce premier épisode de Symphonissime. Une seule phrase semble pourtant revenir à nos oreilles depuis la diffusion, "à quand la prochaine ?".

Pour regarder l'émission dans son intégralité sur France 2, cliquez ici.