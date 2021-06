Louane et Yseult montent au créneau contre les critiques sur leur poids (VIDEO)

Invitées sur le plateau de C à Vous à l'occasion de la Fête de la Musique, Yseult et Louane ont été interrogées sur les attaques concernant le physique des chanteuses dans le show business. Un thème au cœur de l'actualité depuis maintenant plusieurs années. Alors que l'animatrice du programme en a profité pour diffuser l'extrait des propos de Fabien Lecoeuvre sur Hoshi, l'interprète de Corps a tenu à donner son avis -très tranché- sur la question. "J'ai envie de lui dire qu'il est mal barré, je fais 150 kilos et je commence à peine à m'installer dans la variété française. (…) On le reverra quand même encore. On connaît comment ça fonctionne ce système. Il est vraiment mal barré avec la nouvelle génération (…) On compte bien s'incruster et montrer nos différences à la télé" balance la jeune femme sur le ton de l'humour. Des propos qu'a parfaitement acquiescé Louane, elle-aussi touchée par ce type de critiques depuis son retour sur scène après son accouchement.

"A aucun moment je suis arrivée en disant que j'étais mannequin" affirme celle qui a été surprise par son compagnon il y a quelques jours sur le plateau de l'émission Duos Mystères. "En vrai, je ne peux pas dire que ça ne me touche pas parce que ce serait le plus gros mytho de la Terre. Mais ça ne me touche pas longtemps" admet la chanteuse à propos de ceux que l'on nomme les trolls du net. "Honnêtement, c'est un long parcours, mais je m'aime de plus en plus. Je suis très contente de m'aimer !" conclut l'interprète de Donne-moi ton cœur à propos de son évolution dans ce métier dans lequel elle a débarqué à un très jeune âge.