Louane et Julien Doré seront les nouveaux coachs dans The Voice Kids !

Voilà une nouvelle qui devrait ravir les fans de Louane et Julien Doré ! En effet, comme l'ont annoncé plusieurs médias ces derniers jours, l'indétrônable Jenifer devrait quitter son fauteuil de juré dans l'émission The Voice Kids dès la saison prochaine. Un départ troublant puisqu'elle occupait cette place depuis pas moins de sept saisons. Pour la remplacer, c'est une chanteuse bien connue du grand public et révélée elle-même par le télé-crochet il y a quelques années qui a été choisie : Louane. Elle rejoindra ainsi Kendji Girac, fraîchement débarqué la saison passée, ainsi que Patrick Fiori, déjà bien installé dans le programme. En revanche, il semblerait que Soprano soit proche du départ et sur le point d'être lui-aussi remplacé par l'un des chanteurs les plus populaires de l'Hexagone.

Vous avez compris de qui il s'agit ? De Julien Doré bien évidemment ! Alors qu'il cartonne actuellement avec son album Aimé et qu'il devrait bientôt entamer une immense tournée à travers toute la France, l'interprète de Coco Câline sera également le nouveau coach de The Voice Kids pour la huitième saison de la célèbre émission diffusée sur TF1. Très "enthousiasmé" par son expérience en tant que super coach lors de la précédente saison du télé-crochet, le chanteur a accepté d'occuper ce nouveau rôle permanent. Une nouvelle aventure pour celui qui avait été lui-même dévoilé par une émission du même type il y a plus d'une décennie.

Connus pour leur duo Midi sur novembre, Louane et Julien Doré se retrouveront donc tous les deux installés dans leur fauteuil rouge d'ici quelques mois. Devenus de véritables figures populaires grâce à leurs nombreux succès musicaux, la jeune maman et le chouchou de la ménagère pourront partager cette expérience unique lors d'une saison totalement exceptionnelle. On a hâte de voir ça !