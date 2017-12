Louane et Jonas Blue dans le Lab Virgin Radio, revivez leurs lives et interviews

C'était votre dernier rendez-vous du week-end ! Après avoir reçu les prometteurs Charlotte Cardin et Eddy de Pretto dans son émission la fois précédente, Lionel Virgille recevait ce dimanche 10 décembre deux autres invités prestigieux dans le Lab Virgin Radio. En effet, toujours dans le but de passer un super moment musical de 20h à 00h, notre animateur s'est retrouvé aux côtés de Louane et Jonas Blue ! Ils étaient dans le Lab Virgin Radio, on vous propose de revoir leurs interviews et lives tout de suite !