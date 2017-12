Louane et Jonas Blue dans le Lab Virgin Radio le dimanche 10 décembre

Dimanche 10 décembre, Lionel recevra Louane et Jonas Blue dans le Lab Virgin Radio entre 20h et minuit. L'occasion pour la chanteuse de 21 ans de se confier sur son deuxième album, l'éponyme Louane, sorti en novembre dernier et la tournée qu'elle entamera en février prochain. Quant à Jonas Blue, si on attend toujours la sortie de son premier album, le DJ anglais a déjà beaucoup fait parler de lui en seulement deux ans. Le remix de Fast Car de Tracy Chapman l'a propulsé sur le devant de la scène et il n'a pas fini de nous conquérir avec des titres comme Perfect Strangers (feat JP Cooper) ou Mama (feat William Singe). Rendez-vous dès 20h ce dimanche pour une session d'interviews et de lives avec ces deux artistes !