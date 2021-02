Louane & Grand Corps Malade s'évadent dans le clip de Derrière le brouillard (VIDEO)

Il y a quelques mois, Louane et Grands Corps Malade dévoilaient les premiers extraits de ce duo événement. Déjà annoncé, à l'époque, comme un titre émouvant et personnel, Derrière le brouillard s'est imposé au fil des mois comme l'une des collaborations les plus fortes de l'album Mesdames, qui s'est déjà écoulé à plus de 200 000 exemplaires. Un projet ambitieux et produit par Quentin Mosimann qui rend hommage aux femmes et met à l'honneur des artistes comme Laura Smet, Véronique Sanson, Suzane ou encore Camille Lellouche. C'est "une tentative honnête de réparation face au profond machisme de nos cultures" précise Grand Corps Malade avant d'ajouter que "Ce qui m'a guidé pour ces duos, c'est de réunir une grande variété de voix. Je n'ai pas choisi dix chanteuses de mon âge, mais dix artistes de générations différentes et de métiers différents. Il y a des comédiennes, donc, des chanteuses comme Louane, une petite slameuse encore collégienne, Manon, une rappeuse, Alicia… Je savais que cette variété allait forcément donner des humeurs différentes".

Propulsé par son succès, ce dernier a donc décidé de mettre à l'écran son titre Derrière le brouillard, aux côtés de Louane (voir ci-dessus). Filmés sur la plage de Boulogne-sur-Mer et dans les rues de Saint-Denis, là où ils ont respectivement grandi, les deux artistes s'évadent pour mieux se retrouver. Et pas n'importe où. C'est à la table d'un café, comme une sorte de pied de nez à la situation actuelle, que ces deux personnes échangent sur les épreuves de la vie, qu'ils ont tous les deux vécues. Mais surtout, comment la musique leur a permis de sortir de ces moments difficiles...