Louane et Grand Corps Malade reviennent sur leur rencontre hors du commun

C'est l'un des duos qui tournent le plus sur les ondes : Louane donne de la voix sur Derrière le Brouillard -à retrouver dès à présent sur l'album Mesdames, signé Grand Corps Malade. Mais, comment les deux artistes se sont-ils rencontrés ? Comment leur duo est-il né ? Si vous vous posiez la question, sachez que lors de leur venue sur le plateau de C A Vous, ils ont pris le temps de répondre.

« On raconte la vérité ? » - Louane

« On raconte la vérité ? », a d'abord lancé Louane (non sans humour). "Il m'a appelé, je n'avais pas son numéro. Et il a un voix particulière, j'ai entendu "Allô Louane", j'ai paniqué et j'ai raccroché ! C'était ultra flippant ! C'est rare de rencontrer un homme avec une voix aussi grave et j'avais pas son numéro (...) Il m'a envoyé un texto en disant "C'est Fabien, c'est Grand Corps Malade". Quand on le connaît pas et qu'on a juste un coup de téléphone oui c'est flippant", poursuit-elle.

« Comme quoi c'est bien d'insister car j'aurais pu rester là-dessus et y aurait jamais eu "Derrière le brouillard" et ça aurait été dommage », ajoute, quant à lui Grand Corps Malade. « J'ai vraiment écrit pour Louane, en pensant à elle et dans ce dernier petit couplet, je dis que finalement on n'a pas la même histoire mais quelques petits points communs parce que moi aussi à un moment la musique m'a rattrapée après des choses un peu compliquées de ma vie ».

Derrière le Brouillard - dont le clip est disponible- est à retrouver sur l'album de Grand Corps Malade mais aussi sur la réédition de Joie de Vivre (opus signé Louane).

Retrouvez Grand Corps Malade et Louane lors de La Grande Soirée des duos Virgin Radio, le 19 mars prochain.