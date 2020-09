Louane et Grand Corps Malade : Découvrez le premier extrait de leur duo (VIDEO)

Louane est bel et bien de retour ! Quelques semaines après avoir dévoilé le clip de son nouveau single Donne-moi ton cœur, la chanteuse révélée par The Voice vient d'offrir à ses fans le visuel et le titre de son nouvel album. On y voit ainsi la jeune maman - elle vient d'accoucher d'une petite fille - assise sur les bords d'une plage au Touquet, dans le Nord de la France, où on aperçoit au loin un parc pour enfants appelé Joie de vivre. Parfaite coïncidence puisque c'est également le titre de son opus. Mais en attendant la sortie de ce dernier, le 23 octobre prochain, la jeune chanteuse s'est invitée sur Mesdames, le nouveau projet de Grand Corp Malade.

C'est directement depuis le Twitter de l'artiste qu'une vidéo de quelques secondes a été postée (voir ci-dessus). On y voit la rencontre en studio de Louane et Grand Corps Malade et le moment précis où ils décident de poser leur voix sur le titre Derrière le brouillard. Un titre qu'on pourra retrouver dans l'album Mesdames, qui devrait rendre hommage aux femmes et mettre à l'honneur des artistes comme Laura Smet, Véronique Sanson, Suzane ou encore Camille Lellouche. Sortie prévue le 11 septembre.