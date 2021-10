Louane et Clara Luciani reprennent deux titres de Céline Dion, le résultat est grandiose ! (VIDEO)

Ce mercredi 6 octobre, la chaîne M6 célébrait l'immense carrière de Jean-Jacques Goldman avec l'émission "La grande soirée anniversaire". Ainsi, de nombreux artistes ont tenu à lui rendre hommage en interprétant certains des plus grands tubes de l'artiste préféré des Français. D'autres, comme Louane et Clara Luciani, étaient présentes pour chanter l'un des nombreux morceaux qu'il a écrit pour bon nombre de ses camarades musiciens. L'occasion de redécouvrir ces véritables chefs-d'œuvre musicaux qui ont bercé ces dernières décennies et qui continuent de figurer parmi les chansons les plus marquantes du répertoire francophone. Parmi ces dernières, impossible de passer à côté de deux albums de Céline Dion, D'Eux et S'il Suffisait d'Aimer, sortis respectivement en 1995 et 1998.

Pour l'occasion, Louane avait choisi de débuter son interprétation avec le titre Vole, qui rend hommage à la nièce de Céline Dion, avant de rejoindre Clara Luciani sur le tube S'il Suffisait d'Aimer, extrait de l'album du même nom. Un duo débordant de talent qui a montré, une fois de plus, que leur voix pouvaient nous offrir des interprétations efficaces mais surtout émouvantes. Toutes les deux vêtues de noir et se tenant debout à côté d'un simple piano, elles n'ont cessé de se fixer durant les quelques minutes de la prestation. Des jeux de regard qui n'ont fait que renforcer l'aspect solennel de ce live parfaitement exécuté. Pas une mince à faire quand on connaît le talent et la capacité vocale de l'interprète originale, connue pour sa justesse et sa puissance vocale dans le monde entier. Un grand bravo à ces deux talents de la scène française qui rendent un magnifique hommage à Jean-Jacques Goldman et sa muse de toujours, Céline Dion !

