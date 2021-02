Samedi dernier, France 2 et de nombreux artistes se sont mobilisés au profit du Secours Populaire : au programme, une soirée faite de spectacle et de surprises - comme le duo entre Tété et Manu Payet sur Locked Out Of Heaven de Bruno Mars. Et justement, en parlant de surprises, deux autres artistes nous ont offert un duo inattendu (et réussi). Quand Chilla et Louane reprennent le cultissime Toxic signé Britney Spears, ça donne ça :

Réussie et audacieuse, la soirée animée par Daphné Burki (qui n'est autre que la marraine de l'association) est parvenue à collecter près de 1,75 million d'euros. Louane (dont l'album Joie de Vivre cartonne depuis sa sortie) a ainsi uni ses forces à celles de la jeune Chilla (talent à suivre), le temps d'une collaboration inédite - pour la bonne cause.