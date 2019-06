Louane en duo avec Aya Nakamura dans Taratata sur Avec classe de Corneille (VIDEO)

Si il y a bien une émission où tout est possible, c'est Taratata ! Après la reformation du groupe Téléphone ou le duo totalement inattendu entre France Gall et Véronique Sanson sur La groupie du pianiste, ce sont deux jeunes artistes de la scène française qui s'étaient données rendez-vous. En effet, Louane et Aya Nakamura ont interprété une reprise de Avec classe de Corneille. Un moment de complicité entre les deux femmes qui s'est parfaitement fait ressentir sur le plateau de l'émission de France 2.

Sorti en 2002, le tube Avec Classe a été parfaitement repris par les deux chanteuses. Devenues amies depuis leur rencontre il y a quelques semaines lors de l'Olympia de l'interprète de Dja Dja, le jeunes femmes se disent pleines de points communs. Et une chose est sure, si leurs styles de musique sont bel et bien distincts, leur prestation de ce morceau connu de tous a, quant à elle, fait l'unanimité. On regarde.