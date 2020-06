Louane : Elle se confie sur son troisième album !

Quelques semaines seulement après avoir accouché de son premier enfant, une petite fille prénommée Esmée, la chanteuse vient d'annoncer son grand retour sur le devant de la scène ! C'est dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, @watchoutforthetornado, que Louane s'est confiée longuement sur tous les sujets susceptibles d'intéresser ses fans. Un compte autrefois privé que cette dernière vient de fusionner avec son compte officiel. Une manière d'offrir à son million de fans les quelques souvenirs de ces dernières années et marquer un nouveau tournant dans sa carrière professionnelle. Restée très discrète depuis les énormes succès de ces deux précédents albums, Chambre 12 et Louane, la jeune femme s'est confiée sur l'arrivée imminente d'une troisième opus.

"Je suis en train de préparer un album. Ça se passe très très bien. Je suis très contente du travail que j'ai fait et que je fais en ce moment. C'est un vrai retour aux sources, je me suis vraiment beaucoup plus impliquée dans cet album-là que dans les précédents. Il y a vraiment beaucoup de choses plus profondes et plus personnelles sur ma vie. J'espère vraiment que ça va vous plaire" balance alors l'interprète de Midi sur novembre. Une bonne nouvelle pour ses nombreux qui devront tout de même s'armer de patience. En effet, comme elle le précise dans la vidéo, l'album "n'est pas pour tout de suite". Si elle promet que son travail contient des influences urbaines, trap, portugaises et hispaniques, elle affirme avant tout que c'est quelque chose d'"assez éclectique". Quant aux internautes qui s'attendaient à voir sa fille sur les réseaux sociaux, c'est peine perdue ! Louane affirme qu'elle ne la "montrera jamais". Elle précise tout de même que toute sa famille se porte bien et qu'elle est "très heureuse".