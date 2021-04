Louane, Ehla... Reÿn célèbre ses Muses en video

Il y a quelques semaines, Reÿn -jeune artiste talentueuse- dévoilait Muses, une ôde à la femme qui, en cette période, plus que compliquée nous rend toute la motivation et surtout, tout le courage nécessaires pour avancer. Pour porter le morceau, Reÿn a choisi de mettre en valeur des femmes fortes : qu'elles soient artistes ou non, qu'elles soient de Paris ou d'ailleurs, toutes ont répondu présentes.

"On aime les rois sans couronne. Toi, t'es une reine sans personne"

"C'est pour mes sœurs qui se démerdent pour être des bombes, Petites ou grandes, jolies ou non, on s'en fout qu'tu sois fine ou ronde", clamait Diam's dans Big Up (à retrouver sur l'album Dans Ma Bulle). 15 ans plus tard, Reÿn prône le même message d'acceptation - de soi mais aussi des autres. Et ça fait du bien. Les plus attentifs remarqueront deux visages connus au milieu de tous les autres : Louane et Ehla - qui signe d'ailleurs Pas d'Ici- font une petite apparition.

Muses, à écouter en boucle cet été !