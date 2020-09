Louane : Écoutez son nouveau titre, Poésie indécise, écrit par Damso (AUDIO)

Il n'en fallait pas plus aux fans de Louane pour passer un excellent week-end ! Quelques semaines après avoir dévoilé le clip de son nouveau single Donne-moi ton cœur, la chanteuse découverte grâce au télécrochet The Voice vient de nous révéler le second titre de son album Joie de vivre. Et il s'intitule Poésie indécise. Alors que la jeune maman avait partagé un teaser de son nouveau titre il y a quelques jours sur Instagram, il est désormais disponible dans son intégralité. Écrit par le rappeur Damso, le morceau électro-pop nous raconte les débuts de l'idylle entre Louane et Florian Rossi, son compagnon à la ville et le père de sa petite fille. Une belle déclaration d'amour mais aussi une manière pour elle de mettre des mots sur ce qui semble avoir été un véritable coup de foudre.

Poésie indécise devrait également bénéficier d'un clip très rapidement. Comment on le sait ? Tout simplement car Louane a dévoilé une vidéo d'elle en train de tourner dans un lieu mythique de Roubaix : La Piscine, le Musée d'art et d'industrie André Diligent. Un lieu cher à son cœur puisque la chanteuse de 23 ans est originaire de Hénin-Beaumont, à seulement quelques kilomètres. On l'aperçoit ainsi seule en train de marcher au milieu de ce lieu magnifique avec en légende de sa publication, une sorte de message codé -"P**S** *ND*C*S* ? très bientôt.."- qui se rapporte bien évidemment au titre Poésie indécise, déjà annoncé sur son nouvel album.