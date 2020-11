Louane : Écoutez Désolée, le troisième titre de son nouvel album (AUDIO)

Vous êtes prêt à l'entendre sur toutes les ondes ? Quelques semaines après avoir dévoilé son nouvel album, Joie de vivre, la chanteuse découverte grâce au télé-crochet The Voice vient de nous révéler le troisième titre qu'elle a décidé d'exploiter "publiquement", c'est-à-dire celui qui sera envoyé aux radios. Et il s'intitule Désolée. Produite par Boumidjal WWD (Damso, Gims & Kaaris) et composée par Terrenoire (que l'on recevait récemment dans le Lab Virgin Radio), cette ballade entraînante, dans la veine de son nouveau projet, semble parfaitement adaptée aux goûts du public. Après Donne-moi ton coeur et Poésie indécise, le clip de ce tube en devenir devrait débarquer très bientôt...

"Et de l'amour à la haine, tu sais, il n'y a qu'un pas / Je t'ai dit des choses pas belles, tu sais, j'le pensais pas / J'aurais dû crier, crier / Désolée / Mais je t'ai laissé faire tes valises / Tu n't'es pas retourné" chante Louane dans son morceau Désolée. Et si la chanteuse affirme que le titre n'est pas "autobiographique", on découvre tout de même des paroles fortes qui évoquent les regrets que l'on peut avoir après une rupture amoureuse. De quoi relancer les ventes de Joie de vivre, touché par la crise sanitaire actuelle, mais déjà écoulé à plus de 15 000 exemplaires.