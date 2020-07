Louane dévoile un extrait inédit du clip de Donne-moi ton cœur (VIDEO)

Voilà des mois que vous l'attendiez ! Quelques semaines seulement après avoir accouché de son premier enfant, une petite fille prénommée Esmée, Louane vient d'annoncer son grand retour sur le devant de la scène. Si ses fans espèrent retrouver leur idole avec un album et une tournée de l'Hexagone, il faudra pour l'instant se contenter du titre Donne-moi ton coeur. En effet, la jeune chanteuse vient de dévoiler un court extrait du clip de son nouveau titre qui sera disponible le vendredi 3 juillet à 13 heures 30. "J’en peux plus de devoir attendre de partager le clip avec vous! Rdv a 13:30 vendredi pour une YouTube Première. Je serai sur le chat pour discuter ????????????" écrit la jeune fille en légende d'une courte vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. Un extrait qui semble mettre en avant un titre mélancolique dans lequel l'artiste révélée par The Voice apparaît naturelle et sans artifice. Rendez-vous demain pour découvrir l'intégralité du dernier projet de Louane.