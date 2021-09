Louane dévoile le titre Tornade, dans lequel elle se dévoile comme jamais (AUDIO)

Ces dernières années, Louane n'a pas vraiment chômé ! Après avoir donné naissance à son premier enfant, la jeune femme a dévoilé Joie de vivre, son troisième album studio. Alors qu'elle devrait bientôt entamer une immense tournée à travers toute la France, la chanteuse révélée par The Voice deviendra également l'un des jurés de l'émission pour la version "kids". Et comme si tout cela n'était pas assez prenant, Louane sera bientôt à l'affiche de Visions, une mini-série diffusée prochainement sur TF1. Récompensée par un César du meilleur espoir féminin pour son rôle dans La Famille Bélier en 2015, la jeune femme s'était faite plus discrète devant la caméra. Sa dernière apparition remonte à 2018 dans Les Affamés. Concernant ce nouveau projet, cette dernière devrait incarner une psychologue aux côtés d'acteurs comme Max Boublil, Marie-Ange Casta, Julien Boisselier ou encore Francis Renaud.

En attendant, c'est avec le titre Tornade, un clin d'œil à son pseudo sur Instagram watchoutforthetornado, que Louane a décidé de faire son retour sur les ondes des radios. Premier extrait de la réédition de son dernier opus, ce titre aux accents pop-rock adresse un message d'espoir, d'acceptation et de tolérance à ses fans face aux moments difficiles de la vie. "Cette chanson parle de toutes ces fois où tu te sens impuissant, où tu penses que tu vas tomber, où tu ne vois pas la lumière au bout du tunnel mais que finalement tu trouves une toute petite lueur en toi qui te permet de te relever, plus fort que jamais" assure la chanteuse sur ses réseaux sociaux à propos de son dernier projet. Si le morceau n'a pas encore de clip, il ne s'agit probablement que d'une question de temps avant que l'artiste ne puisse mettre en images le message puissant qu'elle souhaite faire passer grâce aux paroles de ce titre.

Pour continuer d'écouter Louane et les meilleurs sons des artistes Virgin Radio, découvrez l'intégralité de nos web radios !