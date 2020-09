Louane dévoile le titre et la cover de son nouvel album !

Quelques semaines après avoir dévoilé le clip de son nouveau single Donne-moi ton cœur, la chanteuse révélée par The Voice vient d'offrir à ses fans le visuel et le titre de son nouvel album. On y voit ainsi la jeune maman - elle vient d'accoucher d'une petite fille - assise sur les bords d'une plage au Touquet, dans le Nord de la France, où on aperçoit au loin un parc pour enfants appelé Joie de vivre. Parfaite coïncidence puisque c'est également le titre de son opus. Si, pour le moment, rien a été confirmé officiellement, Louane devrait dévoiler son album le 23 octobre prochain. Un opus plein de surprises que la chanteuse décrit elle-même comme un "retour aux sources" et dans lequel on devrait également retrouver des collaborations inédites. Du moins, on l'espère !

Voilà le visuel de ce 3e album JOIE DE VIVRE ! Un joli moment, un joli clin d’oeil immortalisé sur les plages du nord avec le grand Martin Parr que je ne remercierai jamais assez J’espère que ça vous plaira ! ???????? pic.twitter.com/vDbOQN8nEG — Watchoutforthetornado???? (@louane) September 2, 2020

Venue nous rendre une petite visite dans le cadre de sa tournée promotionnelle, l'interprète de Jour 1 nous a paru très à l'aise et enthousiaste à l'idée de retrouver son public. Alors que la préparation d'une tournée de son album demeure encore incertaine, Louane nous confiait qu'elle "mourait d'envie de retourner sur scène". Il faut dire qu'après plus d'un an d'absence, celle qui a toujours été passionnée par la musique n'a pas vraiment eu le temps de chômer. Alors que nous l'avions quitté en jeune fille, c'est désormais une femme qui fait son grand retour sous le feu des projecteurs.