C'est l'un des évènements musicaux les plus importants de l'année : Pokémon, célèbre série de jeux vidéos célèbre cette année ses 25 ans et pour l'occasion, de nombreux artistes se sont rassemblés sur un album anniversaire : alors que Katy Perry a d'ores et déjà dévoilé son titre, c'est au tour de Louane de nous offrir Game Girl - l'artiste rejoint ainsi Post Malone, J Balvin ou encore Mabel.

Mais alors, comment Louane a t-elle intégré ce projet international ? «Louane est une artiste talentueuse qui vient s’ajouter à la liste grandissante de talents du monde entier qui contribuent à célébrer les 25 ans de Pokémon», a ainsi expliqué Colin Palmer (vice-président du marketing de The Pokémon Company International). «‘Game Girl’, avec ses paroles en français et en anglais, est un hymne pop extraordinaire pour les dresseurs de Pokémon, et représente également la dimension mondiale de Pokémon auprès des fans internationaux.». De son côté, Louane se dit "heureuse de pouvoir célébrer Pokémon 25 avec une nouvelle chanson".

Les aficionados du jeux (mais aussi de l'animé) reconnaîtront ainsi quelques clins d'oeil et références à l'univers né il y a 25 ans. Et puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, sachez qu'un live-action Pokémon est en préparation sur Netflix !