Louane défile pour la Fashion Week parisienne et fait l'unanimité (PHOTOS)

Ces dernières années, Louane n'a pas chômé ! Après avoir donné naissance à son premier enfant, la jeune femme a dévoilé Joie de vivre, son troisième album studio. L'opus a d'ailleurs été certifié disque de platine avec plus de 100 000 exemplaires vendus. En parallèle de cette sortie et de sa réédition quelques mois plus tard, la chanteuse révélée par The Voice est également devenue l'un des jurés de l'émission pour la version "kids". Et comme si tout cela n'était pas assez prenant, elle sera bientôt à l'affiche de Visions, une mini-série diffusée prochainement sur TF1. Récompensée par un César du meilleur espoir féminin pour son rôle dans La Famille Bélier en 2015, la jeune femme s'était faite plus discrète devant la caméra. Concernant ce nouveau projet, cette dernière devrait incarner une psychologue aux côtés d'acteurs comme Max Boublil, Marie-Ange Casta, Julien Boisselier ou encore Francis Renaud.

Mais pour l'heure, c'est dans un univers bien éloigné de son environnement habituel que Louane est apparue ces derniers jours. En effet, si la jeune femme a souvent squatté les premiers rangs des défilés de la semaine de la mode parisienne, on ne l'avait encore jamais vu sur le catwalk. C'est désormais chose faite. "Merci merci merci merci merci un million de fois merci à Victoria et à Tomas pour votre confiance. C’était ma première fois sur un Catwalk, j’ai ouvert le show et sur ma musique en plus" écrit la chanteuse en légende de sa dernière publication où elle apparaît en train d'ouvrir le défilé pour la marque Victoria/Tomas. Un véritable événement pour celle qui est plus habituée à chanter sur une scène ou a jouer devant une caméra qu'à marcher, l'air grave, devant un public de modeux. Néanmoins, l'interprète de Donne-moi ton cœur s'en est très bien sortie est a, vraisemblablement, apprécié le faire. Serait-on à l'aube d'une nouvelle carrière ?

