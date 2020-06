Louane : Découvrez les coulisses de l'enregistrement de son prochain album (VIDEO)

Quelques semaines seulement après avoir accouché de son premier enfant, une petite fille prénommée Esmée, la chanteuse vient d'annoncer son grand retour sur le devant de la scène ! C'est dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, @watchoutforthetornado, que Louane s'est confiée longuement sur tous les sujets susceptibles d'intéresser ses fans. Un compte autrefois privé que cette dernière vient de fusionner avec son compte officiel. Une manière d'offrir à son million de fans les quelques souvenirs de ces dernières années et marquer un nouveau tournant dans sa carrière professionnelle.

En parlant de tournant, il semblerait que la jeune maman se soit d'ailleurs rapidement remise au travail. En effet, si l'on en croit ses récentes publications, l'interprète de Midi sur novembre s'est rendue dans les studios Saint-Germain dans lesquels elle serait en train d'enregistrer son troisième album studio. Un opus très attendu par le public puisque les deux premiers, Chambre 12 et Louane, s'était extrêmement bien vendus. Dans cette vidéo de plus d'une minute (voir ci-dessous), la star présente les lieux ainsi que son équipe. Une belle manière de partager son processus de travail avec sa communauté et de faire patienter ses fans avant la sortie de son projet.