Louane : Découvrez le clip bluffant de Donne-moi ton coeur (VIDEO)

Voilà des mois que vous l'attendiez ! Quelques semaines seulement après avoir accouché de son premier enfant, une petite fille prénommée Esmée, Louane vient d'annoncer son grand retour sur le devant de la scène. Si ses fans espèrent retrouver leur idole avec un album et une tournée de l'Hexagone, il faudra pour l'instant se contenter du titre Donne-moi ton coeur. Écrite par Damso et composée par ce dernier et Wolfgvng, cette chanson a désormais droit à son clip. Après avoir teasé la sortie de ce fameux projet sur ses réseaux sociaux, c'est avec un chat live que la jeune chanteuse a donné rendez-vous à ses nombreux fans le vendredi 3 juillet à 13h30. L'occasion de s'imprégner encore un petit peu plus du nouvel univers de l'interprète de Midi sur novembre et, pourquoi pas, de mûrir avec elle avec la sortie imminente de son nouvel album. En attendant, on vous laisse profiter des prémices de ce qui s'annonce déjà comme l'opus de la maturité pour Louane.