Louane : Découvrez la tracklist complète de son nouvel album (VIDEO)

Voilà des mois que vous l'attendiez ! Quelques semaines seulement après avoir accouché de son premier enfant - une petite fille prénommée Esmée - Louane vient d'annoncer son grand retour sur le devant de la scène. Un come-back bien orchestré avec la sortie du titre Donne-moi ton cœur et désormais du visuel et de la tracklist de son album intitulé Joie de Vivre. Tandis que sur la couverture on y découvre la jeune femme sur les bords d'une plage au Touquet, dans le Nord de la France, on aperçoit au loin un parc pour enfants qui a probablement inspiré le nom de l'opus. Quant à la tracklist, là-encore l'artiste la dévoile sur ses réseaux sociaux dans une courte vidéo. On apprend ainsi que l'album comportera 19 titres (dont l'intro) qui devrait se concentrer sur les thèmes de l'amour (Aimer à mort, Love), le refus, la tristesse (Peut-être, J'peux pas, Désolée). Bref, un projet très attendu qu'on a hâte de pouvoir écouter dans son intégralité. Rendez-vous le 23 octobre prochain !

Voici le tracklisting de "JOIE DE VIVRE"Quel est le titre que vous avez le plus hâte de découvrir ? ???? Rendez-vous le 23 octobre.L'album est déjà disponible en précommande:https://t.co/GpyQC3rGMP#JoieDeVivre pic.twitter.com/lRq8hmy3Em — Watchoutforthetornado???? (@louane) September 3, 2020