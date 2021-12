Louane, Clara Luciani, Vianney… Toutes les personnalités préférées des Français en 2021 !

Chaque année, un sondage particulièrement attendu, celui du Journal du Dimanche, questionne les citoyens Français sur leurs 50 personnalités préférées ! Chanteurs, acteurs, sportifs, humoristes… Tous y apparaissent. Visiblement, c'est le classement général des personnalités préférées des français qui semble avoir le plus d'impact. On y retrouve les 50 célébrités masculines et féminines les plus appréciées de la population. Sans surprise, Jean-Jacques Goldman et Sophie Marceau conservent la tête de cette liste si convoitée. Côté musique, ce sont Soprano et Louane (4e position) qui arrivent derrière, suivis de Mylène Farmer (8e), Vanessa Paradis (15e), Vianney (13e) ou encore Julien Doré (24e) qui tirent leur épingle du jeu en s'affichant parmi les artistes favoris de la population de l'Hexagone. Clara Luciani arrive, quant à elle, en 25e et dernière position. Une belle récompense pour ces chanteuses et chanteurs qui ont tous (excepté Jean-Jacques Goldman) fait leur grand retour sur le devant de la scène ces dernières années…

Le Top 50 2021 des personnalités préférées des Français.